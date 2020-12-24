Как угонщики «выуживют» у автовладельцев их машины

И это несмотря на то, что COVID-19, повторимся, сильно ударил по этому криминальному бизнесу. Так, утверждают аналитики «Лаборатории умного вождения», если в январе — марте 2020-го число угонов упало по сравнению с тем же периодом года минувшего 2019 на 16%, то в апреле уже на 44,2%, в мае — на 72,1%, а в июне сразу на 97%! Тем не менее, техническая оснащенность угонов остается на весьма высоком уровне.
Так, чаще всего в своем «бизнесе» они используют код-грабберы (на криминальном сленге — «удочка»). Эти устройства используют исключительно для похищения машин, имеющих функцию бесключевого доступа в салон и запуска двигателя. Злодеи посредством «удочки» считывают («выуживают») с ключа, находящегося в кармане автовладельца, его шифр и без проблем, не привлекая внимания, проникают в приглянувшееся транспортное средство. На подобный способ угона в минувшем году пришлось 33% автокраж.
Впрочем, и вандальный вариант добраться до замка зажигания — через разбитое стекло — никуда не делся и лишь немного уступает «рыбацкому» методу. Таким образом было похищено 27% машин, хотя годом раньше — почти половина. Третий способ угона стал набирать популярность у злодеев относительно недавно и в 2020-м на него пришлось уже 16% автокраж: воры вооружаются оборудованием, специально разработанным для конкретных марок автомобилей (в основном — японских и корейских).
На четвертом месте рейтинга — демонтаж цилиндра замка водительской двери (14%), а на пятом (7%) — подключение к CAN-шине. Любопытно, что по непонятным даже для экспертов причинам, оба метода используются главным образом для угонов авто марки Hyundai.
– Способ проникновения в машину зависит не только от марки, но и от года ее выпуска. Например, учитывается, оборудован ли автомобиль системой бесключевого доступа. Ежегодно количество авто с этой функцией растет, поэтому угонщики чаще используют «удочку», а не разбивают стекла. При этом оба этих способа не занимают много времени. А новые версии «удочек» способны передавать сигнал на более дальние расстояния, поэтому в практику входят угоны не только с парковок торговых комплексов, но и с придомовых территорий и даже частных участков, — комментирует ситуацию руководитель петербургского филиала «Цезарь Сателлит» Василий Курсин. — Начиная с лета, после выхода из самоизоляции, самое большое число угонов, по нашим наблюдениям, совершается с применением специального оборудования под конкретные марки автомобилей…
Если же говорить о самых «угоноопасных» регионах страны, то здесь лидирует Карачаево-Черкессия, где, правда, воруют в основном машины в возрасте до 10 лет. На втором месте — Санкт-Петербург и Ленинградская область (угнощики не брезгуют ни старыми, ни новыми авто), на третьем — Омская область (тут бандиты охотятся в основном за новыми автомобилями).
А больше всего шансов лишиться своего «железного коня» у владельцев новеньких Lexus LX, KIA Optima, Toyota Land Cruiser, Toyota Camry, Hyundai Sonata, Toyota Land Cruiser Prado, Hyundai Tucson, KIA Sportage и Lexus RX. Среди наиболее часто угоняемых автомобилей возрастом до 10 лет к этому списку добавились несколько моделей Land Rover и Nissan Patrol.
Что касается подержанных авто до 10 лет, то тут в зоне риска хозяева Mazda, Land Rover, Honda, Opel, Ford, Nissan и Jeep. Из более возрастных авто чаще всего угоняют Porsche Cayenne, BMW X5 и 5-й серии, Mazda3 и автомобилей ВАЗ.