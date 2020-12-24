Как угонщики «выуживют» у автовладельцев их машины

И это несмотря на то, что COVID-19, повторимся, сильно ударил по этому криминальному бизнесу. Так, утверждают аналитики «Лаборатории умного вождения», если в январе — марте 2020-го число угонов упало по сравнению с тем же периодом года минувшего 2019 на 16%, то в апреле уже на 44,2%, в мае — на 72,1%, а в июне сразу на 97%! Тем не менее, техническая оснащенность угонов остается на весьма высоком уровне.

Так, чаще всего в своем «бизнесе» они используют код-грабберы (на криминальном сленге — «удочка»). Эти устройства используют исключительно для похищения машин, имеющих функцию бесключевого доступа в салон и запуска двигателя. Злодеи посредством «удочки» считывают («выуживают») с ключа, находящегося в кармане автовладельца, его шифр и без проблем, не привлекая внимания, проникают в приглянувшееся транспортное средство. На подобный способ угона в минувшем году пришлось 33% автокраж.

Впрочем, и вандальный вариант добраться до замка зажигания — через разбитое стекло — никуда не делся и лишь немного уступает «рыбацкому» методу. Таким образом было похищено 27% машин, хотя годом раньше — почти половина. Третий способ угона стал набирать популярность у злодеев относительно недавно и в 2020-м на него пришлось уже 16% автокраж: воры вооружаются оборудованием, специально разработанным для конкретных марок автомобилей (в основном — японских и корейских).