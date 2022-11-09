Страховщики заявили о двукратном сокращении числа угонов машин в России

Статистика, собираемая страховыми компаниями об угонах в России, демонстрирует, что с начала 2022 года число автокраж сократилось практически вдвое по сравнению с аналогичным периодом года 2021-го.

— Тенденция противоречит ожиданиям большинства экспертов в сфере страховой безопасности, предсказывавших взрывной рост угонов в связи с подорожанием автотранспорта, в том числе «под разбор» на запчасти в связи с дефицитом автокомпонентов на рынке, — заявил Ефремов.

Такую тенденцию страховщики объясняют тем, что в текущем году были введены серьезные ограничения на вывоз машин за пределы России. При этом в ВСС отмечают, что лидирующие позиции в рейтингах угоняемости легковушек занимают сейчас автомобили Hyundai, Kia, а также модели отечественных марок.