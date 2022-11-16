13 моделей машин, которые больше всего привлекают угонщиков в России

Фото: westsidenewsny.com
Как ни странно, но количество автоугонов в 2022 году снизилось — об этом ранее говорил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов, а теперь сообщают и представители страховых компаний «РЕСО-Гарантия» и «Согласие». Тем не менее, машины у граждан все же «уводят». И чаще всего — корейские.
Кристина Извекова

По данным страховщиков, большего всего случаев угона — а именно 17,6% — пришлось в этом году на автомобили корейских брендов. Наиболее популярными моделями у похитителей стали Hyundai Tucson и Santa Fe, а также Kia Sorento и Rio. Довольно высоким спросом пользовалась отечественная LADA Granta — 8% автокраж. Столько же и у Mitsubishi Outlander.

Продолжают «охоту» автоугонщики и на автомобили популярной марки Toyota — а именно на седаны Camry и внедорожники семейства Land Cruiser. Также в первую десятку самых востребованных моделей у похитителей входят Honda CR-V и Infiniti M35. Кроме того, повышенному риску остаться без машины подвержены владельцы Infiniti QX80, Mercedes-Benz E-класса и Lexus LX570.

— Примечательно, что этим летом был зафиксирован всплеск угонов белых автомобилей (61%), что сместило традиционно самые востребованные у похитителей черные легковушки (13%). Серые, коричневые и другие цвета автомобилей реже привлекают криминальные элементы, — приводит РИА Новости слова представителя страховой компании «Согласие».

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16 ноября 2022
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