13 моделей машин, которые больше всего привлекают угонщиков в России

По данным страховщиков, большего всего случаев угона — а именно 17,6% — пришлось в этом году на автомобили корейских брендов. Наиболее популярными моделями у похитителей стали Hyundai Tucson и Santa Fe, а также Kia Sorento и Rio. Довольно высоким спросом пользовалась отечественная LADA Granta — 8% автокраж. Столько же и у Mitsubishi Outlander.

Продолжают «охоту» автоугонщики и на автомобили популярной марки Toyota — а именно на седаны Camry и внедорожники семейства Land Cruiser. Также в первую десятку самых востребованных моделей у похитителей входят Honda CR-V и Infiniti M35. Кроме того, повышенному риску остаться без машины подвержены владельцы Infiniti QX80, Mercedes-Benz E-класса и Lexus LX570.

— Примечательно, что этим летом был зафиксирован всплеск угонов белых автомобилей (61%), что сместило традиционно самые востребованные у похитителей черные легковушки (13%). Серые, коричневые и другие цвета автомобилей реже привлекают криминальные элементы, — приводит РИА Новости слова представителя страховой компании «Согласие».