В Москве установили первую шериф-балку

Установка шериф-балки должна снизить уровень аварийности, поскольку ее огни видны водителям издалека. Это предупредит водителей о том, что впереди опасный участок. В результате, как ожидается, автомобилисты будут снижать скорость за 500 м до него, избегая резких торможений, сообщил в своем официальном телеграм-канале Дептранс Москвы.
«В местах, где случаются ДТП, принимаем меры для повышения безопасности пешеходов и водителей», — прокомментировал ситуацию заммэра Москвы Максим Ликсутов. По его словам, шериф-балка является инновационным решением, которое позволит сделать дорогу в районе деревни Сосенки комфортнее.
Портал «АвтоВзгляд» писал о способе заставить водителей сбрасывать скорость с помощью спецсигналов на столбах еще несколько лет назад. Тогда шериф-балку решила использовать дорожная полиция Красноярского края.