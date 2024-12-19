В Москве установили первую шериф-балку

В рамках эксперимента в столице появилась первая шериф-балка на 27-м километре Калужского шоссе по направлению в область. Речь идет о специальной панели с проблесковыми маячками красного и синего цветов в районе деревни Сосенки. На этом участке водители часто нарушают скоростной режим, с начала года там зафиксировали три ДТП.

Установка шериф-балки должна снизить уровень аварийности, поскольку ее огни видны водителям издалека. Это предупредит водителей о том, что впереди опасный участок. В результате, как ожидается, автомобилисты будут снижать скорость за 500 м до него, избегая резких торможений, сообщил в своем официальном телеграм-канале Дептранс Москвы.

«В местах, где случаются ДТП, принимаем меры для повышения безопасности пешеходов и водителей», — прокомментировал ситуацию заммэра Москвы Максим Ликсутов. По его словам, шериф-балка является инновационным решением, которое позволит сделать дорогу в районе деревни Сосенки комфортнее.

Портал «АвтоВзгляд» писал о способе заставить водителей сбрасывать скорость с помощью спецсигналов на столбах еще несколько лет назад. Тогда шериф-балку решила использовать дорожная полиция Красноярского края.