В России мужчины чаще женщин становятся жертвами серьезных ДТП

В нашей стране количество мужчин-водителей в несколько раз больше, чем женщин. «Сильный пол» чаще управляет автомобилем, поскольку это нередко входит в профессиональные обязанности. Мужчины склонны к риску, превышению скорости и резким маневрам. В байкеры идет в основном мужская часть населения, а при вождении мотоцикла вероятность смертельного исхода в случае ДТП выше, чем у автомобилистов. Поэтому у женщин меньше шансов стать жертвами серьезных аварий.

Как сообщает в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк, россиянки почти не садятся за руль в состоянии опьянения, но с оценкой дорожной ситуации и ошибками при различных маневрах у мужчин дела обстоят лучше. Женщины могут медленнее реагировать на действия других участников движения, погоду, ситуацию с трафиком. Молодых барышень подводит недостаток опыта, а пожилых — здоровье.

Согласно статистике, в прошлом году в дорожных авариях погибли 633 россиянина, которым исполнилось от 30 до 34 лет. Еще 735 умерли, достигнув планки 35-39 лет. В возрасте от 40 до 44 лет ушли из жизни 714 мужчин и еще 690, которым было 45-50 лет.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал, кто в России тратит на ремонт автомобилей больше — мужчины или женщины.