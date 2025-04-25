Эксперты выяснили, в каких городах России водители чаще всего превышают скорость

Согласно статистике 2024 года, российские водители реже превышали скорость при использовании навигаторов с предупреждениями о камерах ГИБДД, что подтверждает эффективность профилактических мер в обеспечении безопасности дорожного движения. Чаще всего автовладельцы лихачили в городах-миллионниках, где выделяются дороги, на которых подобные нарушения носят системный характер.

Как отметил руководитель транспортного направления 2ГИС Максим Березкин, водители, пользующиеся навигаторами, реже попадают в статистику нарушений. Это связано с функцией предупреждения о камерах контроля скорости, что помогает «рулевым» заранее сбавить ход. В целом же, данные прошлого года говорят о тревожной ситуации и необходимости пересмотра организации дорожного движения в проблемных зонах.

А к последним, согласно исследованию 2ГИС, относятся, в частности, участок МКАД у Носовихинского шоссе — за 2024 год на нем одном зафиксировали рекордные 6000 нарушений. Второе место занял Волгоград, а третье — Екатеринбург. В перечень также вошли Краснодар, Казань и другие крупные города — Воронеж, Санкт-Петербург, Новосибирск, Уфа и Пермь. В каждом из городов выделяются особо аварийные участки, где нарушения происходят регулярно.

Посмотрим, что покажет итоговая статистика года текущего если учесть, что с 1 января 2025-го в России значительно выросли штрафы ГИБДД, в том числе и за превышение установленного скоростного режима.