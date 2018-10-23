На рязанских трассах резко сократилось число пострадавших в ДТП

Кривая печальной статистики погибших и пострадавших в ДТП в Рязанской области начала стремительно падать. Несмотря на то, что число аварий в первом полугодии на федеральных трассах Р22 «Каспий» и Р132 «Калуга-Тула-Рязань» сократилось всего на 3%, количество жертв уменьшилось на 32% и 41% соответственно.

На данный момент на подведомственных «Росавтодору» магистралях области дорожные службы планово приводят в порядок дороги и инфраструктуру, сводя к минимуму число аварийно-опасных участков. С начала года здесь появились 100 новых дорожных знаков, а на пяти наземных пешеходных переходов — светофоры. В самой Рязани, по которой проходит автодорога Р132, установили дополнительные барьерные заграждения длинной в один километр, а на аварийных отрезках трассы Р22 дорожное полотно оснастили световозвращателями, отчиталась пресс-служба Федерального дорожного агентства.