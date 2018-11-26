Почему зимой шины нужно накачивать выше нормы

В теме «колеса зимой» основное внимание, как правило, уделяется самим покрышкам: выбору между дорогими и дешевыми, шипованными и «липучкой». Вопрос как их накачивать считается само собой разумеющимся, и, как выяснил портал «АвтоВзгляд», зря…
Зимой даже в таком простом действии как накачивание колес появляется ряд не очень очевидных нюансов. Связаны они, собственно, с тем, что на улице свирепствует мороз. Дело в том, что, как известно, все вещества при охлаждении сжимаются и уменьшаются в объеме, а при нагревании — расширяются. Причем газы особенно подвержены этому эффекту. Воздух, которым мы накачиваем колеса — тоже газ. Вернее — смесь газов, но это в данном случае не важно.
Итак, на основании опыта эксплуатации машин эмпирически выведено, что при понижении температуры на улице на каждые 8ºС давление в колесе падает на 0,1 бар (10 к Па, 0,1 атмосферу). Таким образом, если при +20ºС накачать колесо до 2,4 атмосферы, то при похолодании (ну, допустим такое, чисто теоретически!) до −20ºС давление в нем упадет до 1,9 атмосферы. То есть — почти на 20% ниже, чем рекомендовано в «мануалах» многих автопроизводителей.
Ошибка думать, что подобная ситуация возможна лишь в воспаленном журналистском воображение! Представьте типичную осеннюю ситуацию: вы приехали в шиномонтаж «переобуваться» — менять резину с летней на зимнюю. Как это часто бывает в случае небольших мастерских, колеса вам накачивают до положенных 2,2—2,4 атмосферы сразу после балансировки — в теплом помещении при температуре как-раз около +20ºС.
Через короткое время наступают нормальные зимние холода — пусть и не с 20-градусными морозами, но с уверенным «минусом» около −10ºС. Падение давления составит в этом случае около 0,4 атмосферы, что тоже существенно. Если не уделить этому моменту должного внимания, получится, что машина чуть ли не всю зиму потом проездит на подспущенных покрышках. Кто-то скажет, что это даже хорошо — мол, улучшается проходимость.
Да, но только в одном случае — при езде по мягкому рыхлому снегу, когда увеличение пятна контакта колеса и дороги позволяет авто меньше проваливаться в мягкий снег. Если же, как и подавляющее большинство легковушек, зимой мы ездим, в основном, по твердому покрытию дорог, более-менее очищенных от снега, подспущенные шины только наведят.
Из-за них заметно ухудшится управляемость, машина легче будет срываться в боковое скольжение, хуже тормозить, увеличится расход топлива и т. п. Вывод из всего вышесказанного следующий. При «переобувке» машины в зимнюю резину нужно всегда перекачивать колеса как минимум на 0,2 атмосферы выше рекомендуемого. Так мы компенсируем падение давления в них при из-за холода.
Но и сильно превышать этот уровень не стоит. Ведь во время движения даже в самую лютую стужу шины нагреваются и давление в них повышается порой на 0,2—0,3 атмосферы, частично нивелируя зимнее «похудение» покрышек.