Почему зимой шины нужно накачивать выше нормы

Зимой даже в таком простом действии как накачивание колес появляется ряд не очень очевидных нюансов. Связаны они, собственно, с тем, что на улице свирепствует мороз. Дело в том, что, как известно, все вещества при охлаждении сжимаются и уменьшаются в объеме, а при нагревании — расширяются. Причем газы особенно подвержены этому эффекту. Воздух, которым мы накачиваем колеса — тоже газ. Вернее — смесь газов, но это в данном случае не важно.

Итак, на основании опыта эксплуатации машин эмпирически выведено, что при понижении температуры на улице на каждые 8ºС давление в колесе падает на 0,1 бар (10 к Па, 0,1 атмосферу). Таким образом, если при +20ºС накачать колесо до 2,4 атмосферы, то при похолодании (ну, допустим такое, чисто теоретически!) до −20ºС давление в нем упадет до 1,9 атмосферы. То есть — почти на 20% ниже, чем рекомендовано в «мануалах» многих автопроизводителей.