В полях Испании строят огромный испытательный автополигон за 60 млн евро

На новом тестовом полигоне будет сразу несколько трасс. Самая крупная из них — семикилометровый трек овальной формы с профилированными виражами (когда дорожное полотно имеет наклон внутрь поворота), где будут проводить испытания на управляемость. Там авто можно разгонять до 300 км/ч.

Планируется еще несколько треков поменьше, где будут исследовать «резину» на сопротивление аквапланированию и при езде по бездорожью. Всего соорудят более десяти маршрутов, где можно проводить испытания зимних, летних, всесезонных и шин с высоким индексом скорости круглогодично и при любой погоде.

Всего новый полигон занимает участок площадью 300 га рядом с небольшим городком Санта-Крус-де-ла-Сарса к югу от Мадрида. Центр Nokian откроется в 2020 году. Напомним, что у компании есть два подобных объекта — оба в Финляндии. Один находится в Ивало, где проверяют зимнюю автомобильную «обувку», а другой — неподалеку от штаб-квартиры в городе Нокиа.