Голубой огонек: тест летних шин Nokian Hakka Blue 2 SUV для кроссоверов

Бытует мнение, что скандинавы — это Боги в производстве зимней «резины», ибо 200 дней в году у них преобладают отрицательные температуры. А вот летние шины — удел южан. Логика проста, да только нельзя определять надежность покрышек лишь по географическому признаку.
Обычная практика — шинники пользуются испытательными площадками в самых разных уголках планеты. Именно для того, чтобы тестировать покрышки в различных эксплуатационных условиях. Поэтому нельзя быть однозначно уверенным, что тот или иной производитель выпускает лучшие сезонные покрышки в мире.
К тому же, часто такие народные мифы развеивают тесты независимых экспертов. Как, например, в случае с летней моделью родом из морозной Лапландии — Nokian Hakka Blue 2 SUV, занявшей лидирующие позиции целого ряда авторитетных европейских испытаний. Как же финнам удалось добиться подобных результатов?
Секрет покрышек Hakka Blue 2 SUV, созданных специально для кроссоверов и внедорожников, кроется в новом составе резиновой смеси, дополнительных выступах-зацепах в плечевой зоне и наличии элементов, защищающих центральные канавки протектора от застревания камней и сора. Отсюда комфорт и безопасность во время езды, а также стабильные свойства цепкости с дорожным полотном и его подобием.
Боковины Hakka Blue 2 SUV усилены специальным арамидным волокном. Иными словами, шины лучше амортизируют при агрессивных маневрах и крепко держат вне ровного покрытия. Если на практике, то покрышки ловко заводят тяжелый кроссовер в поворот на скорости, сильно превышающей дозволенную ПДД. Повышенные свойства прочности отлично проявляют себя на бездорожье — обод не подламывается даже при острых перепадах мягкого грунта. Механические нагрузки и износостойкость — вот, чему обучена «голубая» резина.
Говоря же об умении хвататься за дорогу или ее отсутствие, нельзя не похвалить прямоугольные и наклонные зацепы плечевых зон. Благодаря им покрышка уверенно тормозит, не вынуждая обитателей салона менять друг другу подгузники.
А как ведет себя шина на влажном покрытии? Срыв с траектории на мокром асфальте — в пределах нормы, а главное — он прогнозируемый. До хруста зубов обнимем финских инженеров за спроектированные ламели, молниеносно отводящие воду из контактной зоны.
Сам же состав резиновой смеси козыряет уникальными полимерами и силикой, что позволяет уменьшить трение и минимизировать нагрев покрышки. А с учетом того, что низкая температура снижает сопротивление качению, мы получаем меньший расход «горючки» автомобиля — огонь! В частности, поэтому модель и получила эко-приставку Blue.