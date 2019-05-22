Голубой огонек: тест летних шин Nokian Hakka Blue 2 SUV для кроссоверов

Обычная практика — шинники пользуются испытательными площадками в самых разных уголках планеты. Именно для того, чтобы тестировать покрышки в различных эксплуатационных условиях. Поэтому нельзя быть однозначно уверенным, что тот или иной производитель выпускает лучшие сезонные покрышки в мире.

К тому же, часто такие народные мифы развеивают тесты независимых экспертов. Как, например, в случае с летней моделью родом из морозной Лапландии — Nokian Hakka Blue 2 SUV, занявшей лидирующие позиции целого ряда авторитетных европейских испытаний. Как же финнам удалось добиться подобных результатов?