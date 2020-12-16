От обезображенных авто к «сутенерской» газонокосилке: Mansory жжет

Но вот Mansory взялся за газонокосилку. И смастерил нечто юбилейное к 25-летию кроссовок Air Jordan. Майл Джордан считается лучшим баскетболистом мира (по версии экспертов ESPN). Поэтому его кроссовки люди донашивают десятилетиями, а фирма Nike выпускает их одиннадцатую реинкарнацию. Судя по ажиотажу, публика не возражает донашивать лифчики Ким Кардашьян, носки Курта Кобейна и кроссовки Майкла Джордана.
Как ездит и косит газоны дизайнерское изделие Mansory — никто не знает, но выхлопные трубы намекают на V8, а гоночное кресло позволяет мечтать о скорости. Цена держится в секрете. Зато рекламировать новые кроссовки баскетболиста, выпускаемые для бейсбола, позвали футболиста (Альфонсо Дэвиса), нечаянно показав нелогичное позиционирование для целевой аудитории Mansory или, если быть честным, ее отсутствие.
А почему Mansory взялся за садовый инвентарь? Оказывается, газонокосилка стала первичным источником вдохновения для дизайнера кроссовок Тинкера Хэтфилда, а Мансори лишь умело брызнул талантом на подхвате.
Как и полагается, немцы не простили иранцу даже газонокосилку. Главный журнал Германии Auto Motor und Sport сообщил читателям: «Что может быть более очевидным, чем взять сутенерскую газонокосилку в дополнение к юбилейной версии обуви за 220 евро? Тот факт, что логотипы Jordan, BSTN и Mansory являются серебряными — соответствует годовщине серебряной свадьбы и не вызывает удивления».
Жаль, если для Mansory это окажется единичным проектом. Германия была бы счастлива его переходу из автомобильной сферы в строительную и сельскохозяйственную, и заведомо лучше отнеслась к тюнингу вызолоченных бензопил, бетономешалок и бульдозеров от Mansory.