От обезображенных авто к «сутенерской» газонокосилке: Mansory жжет

Но вот Mansory взялся за газонокосилку. И смастерил нечто юбилейное к 25-летию кроссовок Air Jordan. Майл Джордан считается лучшим баскетболистом мира (по версии экспертов ESPN). Поэтому его кроссовки люди донашивают десятилетиями, а фирма Nike выпускает их одиннадцатую реинкарнацию. Судя по ажиотажу, публика не возражает донашивать лифчики Ким Кардашьян, носки Курта Кобейна и кроссовки Майкла Джордана.

Как ездит и косит газоны дизайнерское изделие Mansory — никто не знает, но выхлопные трубы намекают на V8, а гоночное кресло позволяет мечтать о скорости. Цена держится в секрете. Зато рекламировать новые кроссовки баскетболиста, выпускаемые для бейсбола, позвали футболиста (Альфонсо Дэвиса), нечаянно показав нелогичное позиционирование для целевой аудитории Mansory или, если быть честным, ее отсутствие.

А почему Mansory взялся за садовый инвентарь? Оказывается, газонокосилка стала первичным источником вдохновения для дизайнера кроссовок Тинкера Хэтфилда, а Мансори лишь умело брызнул талантом на подхвате.