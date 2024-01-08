Движение на севере Москвы восстановлено

Инцидент, напомним, случился вечером 7 января, в результате чего пожарная техника плотно оккупировала проезжую часть и некоторое время Красностуденческий проезд был фактически заблокирован. Возгорание тушили практически до утра 8 декабря. И сейчас здесь еще работает около десяти пожарных расчетов, занимающихся, видимо, «проливкой» здания.

Их машины, понятное дело, мешают проезду, но благодаря невысокому трафику в последний день новогодних каникул особых затруднений у водителей не возникает. Однако надо быть предельно аккуратным — вместе с огнеборцами тут работает и патруль ГИБДД.