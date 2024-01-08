Движение на севере Москвы восстановлено

Фото портала "АвтоВзгляд".
Портал «АвтоВзгляд» уже сообщал, что из-за пожара в одном из старых домов в Тимирязевском районе САО Москвы было в том числе парализовано движение по Красностуденческому проезду. Сейчас движение тут восстановлено почти в полном объеме.
Портал «АвтоВзгляд»

Инцидент, напомним, случился вечером 7 января, в результате чего пожарная техника плотно оккупировала проезжую часть и некоторое время Красностуденческий проезд был фактически заблокирован. Возгорание тушили практически до утра 8 декабря. И сейчас здесь еще работает около десяти пожарных расчетов, занимающихся, видимо, «проливкой» здания.

Их машины, понятное дело, мешают проезду, но благодаря невысокому трафику в последний день новогодних каникул особых затруднений у водителей не возникает. Однако надо быть предельно аккуратным — вместе с огнеборцами тут работает и патруль ГИБДД.

безопасность дорожного движения, авария, заторы, пробки
8 января 2024
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