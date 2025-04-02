Шутить изволите? Первоапрельский розыгрыш «АвтоВзгляда» восприняли слишком серьезно

Простите! Ну не смогли мы по старой доброй редакционной традиции обойтись 1 апреля без публикации «журналистских уток». Во вчерашней нашей новостной ленте было аж два шуточных материала: про гаишников в столичном метрополитене и про обязательную установку электросчетчиков в автомобили. Говоря по правде, статьи получились настолько правдоподобными, что телефоны редакции разрывались не только от звонков рядовых читателей, которые на серьезных щах благодарили нас за смелость опубликовать то, о чем другие СМИ трусливо молчат, но и из различных министерств и ведомств с требованием срочно убрать дезинформацию «из эфира».

И это нас по-настоящему рассмешило, поскольку в конце каждой шуточной новости было честно написано, мол, поздравляем вас с Днем дурака! Обидно, конечно, что некогда самая читающая нация в мире разучилась серьезно относиться к текстам. С другой стороны, и наш постоянный эксперт, въедливо вникающий в любую тему, не моргнув глазом дал комментарий к якобы подготовленному приказу Минэнерго РФ об обязательной установке электросчетчиков на автомобили, приняв это за чистую монету.

Хотя это и не удивительно, ведь порой власть и впрямь принимает по отношению к автомобилистам столь чудовищные законы и подзаконные акты, что даже подобная опубликованная нами вчера «дичь» совершенно не выглядит чем-то из ряда вон выходящим. И если честно, мы не удивимся, если наш первоапрельский розыгрыш окажется прогнозом на ближайшее будущее...

Тфу-тьфу-тьфу!