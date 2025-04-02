Шутить изволите? Первоапрельский розыгрыш «АвтоВзгляда» восприняли слишком серьезно

И это нас по-настоящему рассмешило, поскольку в конце каждой шуточной новости было честно написано, мол, поздравляем вас с Днем дурака! Обидно, конечно, что некогда самая читающая нация в мире разучилась серьезно относиться к текстам. С другой стороны, и наш постоянный эксперт, въедливо вникающий в любую тему, не моргнув глазом дал комментарий к якобы подготовленному приказу Минэнерго РФ об обязательной установке электросчетчиков на автомобили, приняв это за чистую монету.
Хотя это и не удивительно, ведь порой власть и впрямь принимает по отношению к автомобилистам столь чудовищные законы и подзаконные акты, что даже подобная опубликованная нами вчера «дичь» совершенно не выглядит чем-то из ряда вон выходящим. И если честно, мы не удивимся, если наш первоапрельский розыгрыш окажется прогнозом на ближайшее будущее...
Тфу-тьфу-тьфу!