Автомобиль без водителя насмерть задавил ребенка в Оренбурге

Как сообщает ТАСС, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи уже провели осмотр места происшествия, на данный момент устанавливается точная причина самопроизвольного движения транспорта.
Параллельно свою проверку начала прокуратура Ленинского района Оренбурга, надзорное ведомство взяло на особый контроль ход расследования ДТП.
