Автомобиль без водителя насмерть задавил ребенка в Оренбурге

Трагедия развернулась вечером 15 октября на улице Рощинской. Припаркованная во дворе жилого дома машина внезапно пришла в движение и наехала на женщину с ребенком, оказавшихся на пути. Прибывшие на место аварии врачи доставили обоих в ближайшую больницу, однако четырехлетний малыш вскоре скончался от полученных травм.

Как сообщает ТАСС, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи уже провели осмотр места происшествия, на данный момент устанавливается точная причина самопроизвольного движения транспорта.

Параллельно свою проверку начала прокуратура Ленинского района Оренбурга, надзорное ведомство взяло на особый контроль ход расследования ДТП.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Кирове машина самопроизвольно завелась и сбила мужчину.