Гололед стал причиной двух массовых ДТП на Президентском мосту в Ульяновске

Инцидент произошел ранним утром 17 октября, когда резкое изменение погоды превратило пролеты моста в настоящий каток. В первой цепной аварии пострадали 25 легковушек, которые не смогли вовремя остановиться на обледеневшем асфальте. А спустя некоторое время на том же участке произошло еще одно столкновение — уже 12 машин.

Как сообщает портал misanec.ru, экипажи ДПС оперативно перекрыли движение по мосту, чтобы предотвратить дальнейшие аварии и организовать работу экстренных служб. На место происшествия выехали бригады скорой помощи и эвакуаторы.

Мэр Ульяновска Александр Болдакин заявил, что причиной ДТП стала недостаточная уборка наледи. В своем телеграм-канале он рассказал, что сам проезжал по тому участку дороги и почувствовал, как его машину заносит. После этого градоначальник потребовал от подрядчика «Дорремстрой» немедленно обработать проезжую часть со стороны Заволжья реагентами.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал о том, что в Новой Москве случилось первое массовое ДТП в регионе из-за гололеда.