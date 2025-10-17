Гололед стал причиной двух массовых ДТП на Президентском мосту в Ульяновске

Как сообщает портал misanec.ru, экипажи ДПС оперативно перекрыли движение по мосту, чтобы предотвратить дальнейшие аварии и организовать работу экстренных служб. На место происшествия выехали бригады скорой помощи и эвакуаторы.
Мэр Ульяновска Александр Болдакин заявил, что причиной ДТП стала недостаточная уборка наледи. В своем телеграм-канале он рассказал, что сам проезжал по тому участку дороги и почувствовал, как его машину заносит. После этого градоначальник потребовал от подрядчика «Дорремстрой» немедленно обработать проезжую часть со стороны Заволжья реагентами.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал о том, что в Новой Москве случилось первое массовое ДТП в регионе из-за гололеда.