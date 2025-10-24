Металловоз протаранил иномарку у здания правительства Тулы

Как сообщает ресурс «МК-Тула», в результате удара у «американца» серьезно деформирован задок. Фура же, понятное дело, практически не пострадала.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые зафиксировали обстоятельства случившегося и организовали временный объезд места аварии. Оба транспортных средства эвакуировали с проезжей части, чтобы избежать заторов.
Интересно, что событие привлекло внимание не только очевидцев, но и сотрудников близлежащих учреждений — авария случилась в непосредственной близости от районной администрации.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Уфе грузовик протаранил 11 автомобилей из-за отказа тормозов.