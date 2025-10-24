Металловоз протаранил иномарку у здания правительства Тулы

Инцидент случился утром 24 октября на повороте с улицы Советской на проспект Ленина. Водитель грузовика не рассчитал расстояние до двигавшегося впереди черного Ford Focus и врезался в легковушку.

К счастью, обошлось без пострадавших

Как сообщает ресурс «МК-Тула», в результате удара у «американца» серьезно деформирован задок. Фура же, понятное дело, практически не пострадала.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые зафиксировали обстоятельства случившегося и организовали временный объезд места аварии. Оба транспортных средства эвакуировали с проезжей части, чтобы избежать заторов.

Интересно, что событие привлекло внимание не только очевидцев, но и сотрудников близлежащих учреждений — авария случилась в непосредственной близости от районной администрации.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Уфе грузовик протаранил 11 автомобилей из-за отказа тормозов.