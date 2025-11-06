Юношу, который угнал автомобиль у своей матери, арестовали под Пензой

Как сообщает издание «Пенза-Взгляд», полицейские арестовали 21-летнего юношу, который оказался сыном потерпевшей. Молодой человек сообщил, что ранее договорился о встрече с друзьями в областном центре, однако добраться туда ночью не представлялось возможным. По этой причине он дождался, пока мать уснет, после чего тихо взял ключи от семейного автомобиля и отправился в путь, несмотря на отсутствие водительского удостоверения.
Следователи возбудили против парня уголовное дело, теперь подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Казахстане подросток угнал автомобиль у своего отца, устроил ДТП и погиб.