Высыпавшийся на дорогу горох спровоцировал массовое ДТП в Воронежской области

Инцидент случился вечером 6 ноября в Рамонском районе. Водитель КамАЗа не обеспечил безопасность перевозки груза, который во время движения высыпался на проезжую часть.

На горох наехал MAN — шофер тут же потерял контроль над машиной. Следом поскользнулся Volkswagen, затем — Nissan. И по цепочке они бились друг о друга.

Как сообщает «Московский Комсомолец», авария привела к травмам у годовалой девочки из салона Volkswagen, а также у троих детей в возрасте 6, 8 и 15 лет, находившихся в Nissan. Прибывшие на место событий медики оперативно доставили их в ближайшую больницу.

На данный момент сотрудники полиции расследуют произошедшее.

