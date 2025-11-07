У пассажира легковушки оторвало ногу в жутком ДТП с бензовозом в Башкирии

Инцидент случился днем 7 ноября в Куюргазинском районе республики. 58-летний мужчина за рулем грузовика Freightliner по неизвестной пока что причине допустил выезд на встречную полосу, где лоб в лоб врезался в Toyota RAV4.

Как сообщает издание «Башинформ», в результате удара один из пассажиров легкового автомобиля вылетел из салона, после чего с силой ударился об асфальт. Он лишился одной ноги и получил травмы, несовместимые с жизнью. Водителя иномарки с тяжелыми ранениями прибывшие на место событий медики доставили в ближайшую больницу, сейчас его здоровье вне опасности.

Полиция продолжает расследование по факту произошедшего.

