Криптобизнесмен Алексей Долгих погиб в ДТП на Lamborghini Urus в Москве

Инцидент случился ночью 9 ноября в столичном районе Молжаниново. Управлявший иномаркой 36-летний Алексей Долгих потерял контроль над кроссовером на съезде с Международного на Ленинградское шоссе, в результате чего машина на скорости в 150 км/ч столкнулась с опорой, перевернулась и сразу же загорелась.

Как сообщает телеграм-канал Baza, водитель и один из его пассажиров получили несовместимые с жизнью травмы, от которых скончались до приезда помощи. Еще двух его спутников, мужчин в возрасте 21 и 22 лет, с тяжелыми ранениями экстренно доставили в Боткинскую больницу.

Погибший приобрел свое авто в августе 2024-го и за неполных полтора года успел накопить 586 штрафов на общую сумму, превышающую миллион рублей. Помимо этого, иномарка ранее «засветилась» в событиях на Патриарших прудах, где из нее стреляли в воздух.

На данный момент полиция продолжает расследовать обстоятельства произошедшего.

