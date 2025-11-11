Пьяный лихач сбил женщину на автобусной остановке в Биробиджане

Как сообщает телеграм-канал Прокуратуры ЕАО, в результате удара травмы получила 20-летняя девушка, ожидавшая автобуса. Прибывшие на место событий медики доставили ее в больницу, где врачи диагностировали у пострадавшей перелом ноги.
Сотрудники ГИБДД задержали нарушителя. Медицинское освидетельствование подтвердило, что на момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении водителя составили административные протоколы, на данный момент выяснение обстоятельств произошедшего продолжается.
