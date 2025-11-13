Мужчина пытался угнать машину, но она внезапно загорелась

Инцидент случился на улице Федора Абрамова в Парголово. На стоянке около дома очевидцы заметили дым, идущий от одной из припаркованных машин, после чего сразу же вызвали полицию.

Как сообщает «АиФ-Петербург», прибывшие на место сотрудники обнаружили и задержали 54-летнего мужчину, который, как выяснилось позже, попытался украсть транспортное средство. Его планы рухнули из-за внезапной технической неисправности. Вследствие манипуляций с замком зажигания загорелась проводка, что привело к большому пожару — он практически полностью уничтожил автомобиль.

В отношении неумелого угонщика правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Теперь подозреваемому грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Краснодарском крае мужчины попытались угнать чужую LADA, но заглохли уже через пару метров.