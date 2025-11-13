Водитель такси избил пассажира за то, что тот отказался платить за поездку

Инцидент случился на улице Рахлина в Советском районе Казани. Водитель Kia вышел из салона, повалил пассажира на асфальт и нанес ему несколько сильных ударов по голове и торсу, после чего сел обратно в машину и сразу же скрылся с места происшествия.

Полиция уже начала проверку

Кадры случившегося быстро распространились по социальным сетям, что привлекло внимание полиции. УМВД России по городу Казани официально подтвердило, что проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего, сообщает агентство «Татар-информ».

По словам очевидцев, причиной агрессии водителя стало то, что потерпевший отказался платить за поездку. Других подробностей пока нет.

