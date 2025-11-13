Водитель такси избил пассажира за то, что тот отказался платить за поездку

Кадры случившегося быстро распространились по социальным сетям, что привлекло внимание полиции. УМВД России по городу Казани официально подтвердило, что проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего, сообщает агентство «Татар-информ».
По словам очевидцев, причиной агрессии водителя стало то, что потерпевший отказался платить за поездку. Других подробностей пока нет.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что по дороге в Самару пассажирка такси угрожала водителю мачете, требуя включить шансон.