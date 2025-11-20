Пьяный мужчина угнал чужую машину, заблудился и попал в ДТП

Знакомый хозяйки автомобиля, ранее судимый 44-летний уроженец Сунтарского района, распивал алкоголь в гостях. Когда все уснули, ему захотелось прокатиться до города: он взял со стола ключи от припаркованной у частного дома машины и уехал.

Как сообщает издание Sakhapress, мужчина планировал добраться до Якутска, но повернул не туда и попал на дорогу в сторону села Улахан-Ан. Там он потерял контроль над автомобилем, и машина съехала в кювет. После аварии злоумышленник оставил место событий и на попутном транспорте отправился в Якутск.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили его причастность к произошедшему, мужчину оперативно задержали. Следователи возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Санкт-Петербурге мужчина пытался угнать машину, но она внезапно загорелась.