Жительница Тулы получила в наследство машину, которая числилась в угоне

Женщина приобрела на вторичном рынке Chevrolet Cruze. После ее смерти автомобиль перешел во владение родственницы, а та решила машину перепродать. И тогда выяснилось, что легковушка числится в угоне.

Как сообщает издание «Тульская пресса», новый владелец «Круза» — тот, что приобрел автомобиль у родственницы погибшей — не смог поставить машину на учет в ГАИ: выяснилось, что долгое время легковушка числилась в угоне. Тогда ему пришлось обратиться в суд.

Наследница о криминальном прошлом автомобиля ничего не знала. И тоже подала в суд иск — к брокеру. Она утверждала, что виновата во всем компания-посредник, допустившая оформление сделки (той, что заключалась с ее покойной родственницей) без надлежащей юридической проверки. Требования в итоге удовлетворили и обязали фирму компенсировать ущерб в размере 1,8 млн рублей.

