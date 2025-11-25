Девушка угнала машину парня, который перестал отвечать после первого свидания

Как сообщает издание «Вести.ру», злоумышленница им солгала: сказала, что это ее автомобиль, а ключи от машины забрала мать. Втроем они вскрыли транспортное средство, замкнули провода и отправились кататься по городу.
Спустя двое суток мужчины увидели свои фотографии в местных группах в социальных сетях с информацией об угоне. Испугавшись последствий, они связались с законным владельцем, вернули ему автомобиль и объяснили, что сами стали жертвами обмана.
Полицейские задержали подозреваемую. Она полностью признала вину, извинилась перед потерпевшим и возместила ему ущерб на сумму в 80 тысяч рублей. Учитывая обстоятельства, суд прекратил уголовное преследование в отношении девушки и назначил ей штраф в размере 5000 «деревянных».
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Новосибирске пьяная девушка сбежала с вечеринки на угнанном автомобиле.