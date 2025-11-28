«Мистическое» ДТП произошло около кладбища в Барнауле

Инцидент случился ранним утром 28 ноября на улице Власихинской. Легковой автомобиль двигался по дороге, когда неожиданно и без видимой на то причины резко развернулся и врезался в опору ЛЭП.

Как сообщает издание «Амител», в обсуждении ролика, снятого на видеорегистратор, пользователи высказали мнение о том, что произошедшее могло быть вызвано потусторонними силами или приведениями, обитающими на находящемся неподалеку погосте.

— Как будто духи дернули за руль, — предположил один из комментаторов.

Однако более рациональным объяснением причин ДТП является то, что водитель мог просто отвлечься на мобильный телефон или на секунду задремать, что и привело к аварии.

