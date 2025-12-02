Пьяные мужчины хотели угнать авто, но не смогли его завести и просто укатили

В правоохранительные органы обратился 78-летний житель города Починка и сообщил о пропаже своего УАЗа, который оставил на стоянке возле дома. Следственно-оперативная группа, прибывшая на место, вскоре нашла машину в исправном состоянии всего в 400 метрах от места парковки.

Как сообщает агентство «Рабочий путь», подозреваемых тоже задержали быстро — ими оказались двое ранее судимых мужчин в возрасте 35 и 28 лет. Выяснилось, что они распивали спиртные напитки на лавочке неподалеку от того двора, где стоял автомобиль. А когда пришло время отправиться домой, решили сделать это на чужой машине. Но двигатель запустить не смогли и тогда начали толкать транспорное средство по улице. Это продолжалось до тех пор, пока их силы не иссякли. В итоге авто просто бросили.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

