Пожилая пара погибла после столкновения с грузовым поездом на Алтае

Как сообщает «Комсомольская Правда», в результате удара легковушка получила тяжелейшие повреждения, шансов на спасение у находившихся в ней людей не оставалось. 74-летний водитель и его 72-летняя супруга скончались мгновенно — от травм, несовместимых с жизнью.
Местные жители рассказали журналистам, что погибшие были пенсионерами, ранее трудившимися на местной мебельной фабрике, на момент аварии они возвращались домой. У пары осталась взрослая дочь.
На место происшествия оперативно выехали сотрудники МВД и прокуратуры. На данный момент расследование причин произошедшего продолжается.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Самарской области поезд раздавил автомобиль, его водитель погиб.