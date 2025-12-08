Пожилая пара погибла после столкновения с грузовым поездом на Алтае

Инцидент случился утром 8 декабря на регулируемом железнодорожном переезде около села Луговое в Тальменском районе Алтайского края. Управлявший Honda Fit мужчина попытался проехать прямо перед грузовым составом, но не успел, и машина столкнулась с поездом.

Как сообщает «Комсомольская Правда», в результате удара легковушка получила тяжелейшие повреждения, шансов на спасение у находившихся в ней людей не оставалось. 74-летний водитель и его 72-летняя супруга скончались мгновенно — от травм, несовместимых с жизнью.

Местные жители рассказали журналистам, что погибшие были пенсионерами, ранее трудившимися на местной мебельной фабрике, на момент аварии они возвращались домой. У пары осталась взрослая дочь.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники МВД и прокуратуры. На данный момент расследование причин произошедшего продолжается.

