Подросток врезался на автомобиле в деревья и погиб

Инцидент случился в ночь на 16 декабря возле перекрестка проспекта Ленина и улицы Клюквина в Дзержинске. Молодой человек за рулем LADA на высокой скорости потерял контроль над машиной, которая вылетела с проезжей части и снесла два дерева.

В результате столкновения от машины осталась лишь груда металла

Как сообщает издание «НН.ру», удар был настолько сильным, что транспортное средство мгновенно превратилась в груду искореженного металла. Особенно серьезные повреждения получила сторона водителя.

На место событий незамедлительно выехали экстренные службы, спасателям пришлось извлекать юношу из салона при помощи специального инструмента. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 15-летний подросток скончался в машине скорой по дороге в больницу.

Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего. Отдельно выясняются обстоятельства, при которых несовершеннолетний оказался за рулем автомобиля.

