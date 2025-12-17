Ученик автошколы трижды завалил экзамен, за что изрезал ножом инструктора

Инцидент случился в Москве, где 30-летний курсант обвинил в безуспешных попытках сдать экзамен на «права» своего автоинструктора. Мужчина провалился трижды: в последний раз он не смог выполнить маневр «заезд в гараж».

Пострадавший с ранами груди и живота находится в тяжелом состоянии

Как сообщает телеграм-канал Mash, во время ссоры ученик автошколы ударил инструктора ножом в область грудной клетки и живота, после чего сразу же скрылся с места событий. Коллеги потерпевшего немедленно вызвали скорую помощь.

Преподавателя, которого знакомые описывают как спокойного и опытного специалиста, доставили в больницу в критическом состоянии. К настоящему моменту врачам удалось его стабилизировать, но он все еще в реанимации.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в тот же день. Следователи возбудили против него уголовное дело по факту произошедшего, напавший на инструктора полностью признал свою вину.

