Ученик автошколы трижды завалил экзамен, за что изрезал ножом инструктора

Как сообщает телеграм-канал Mash, во время ссоры ученик автошколы ударил инструктора ножом в область грудной клетки и живота, после чего сразу же скрылся с места событий. Коллеги потерпевшего немедленно вызвали скорую помощь.
Преподавателя, которого знакомые описывают как спокойного и опытного специалиста, доставили в больницу в критическом состоянии. К настоящему моменту врачам удалось его стабилизировать, но он все еще в реанимации.
Правоохранительные органы задержали подозреваемого в тот же день. Следователи возбудили против него уголовное дело по факту произошедшего, напавший на инструктора полностью признал свою вину.
