Мужчина продал чужую машину за 5000 рублей, за что его отправили к психиатру

Инцидент произошел в Благовещенске. Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения обнаружил на парковке незапертый ВАЗ-2106 и решил его угнать — для того, чтобы впоследствии перепродать.

Как сообщает телеграм-канал Благовещенского городского суда Амурской области, злоумышленник столкнулся с тем, что в авто не было аккумулятора. Ему пришлось толкать автомобиль: с помощью случайных прохожих он смог отбуксировать машину к своему дому. Эти же новые знакомые вскоре предложили похитителю выкупить у него транспортное средство. Спустя три дня мужчина продал «шестерку» всего за пять тысяч рублей, солгав о том, что приобрел авто в пункте приема металлолома.

Угонщика в итоге поймали, автомобиль вернули законному владельцу. Суд, рассматривая уголовное дело по статье о краже, учел целый ряд смягчающих обстоятельств. Подозреваемый полностью признал вину, раскаялся, а также не имел в прошлом судимостей и активно способствовал следствию. Но ключевую роль в процессе сыграло все же заключение медицинской комиссии.

Обвиняемому назначили наказание в виде штрафа размером в 10 тысяч рублей и направили его на амбулаторное лечение к врачу-психиатру. При этом суд отказал в удовлетворении гражданского иска о возмещении ущерба в размере 45 тысяч рублей, оставив за потерпевшим право направить обращение в отдельном порядке.

