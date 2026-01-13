Крупная лавина парализовала движение в Петропавловске-Камчатском

Инцидент случился утром 13 января в историческом центре города на улице Набережной неподалеку от стадиона «Спартак». Снежная масса, ломая деревья по пути, вышла на проезжую часть и заблокировала движение для автомобилистов.

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов, к счастью, в результате произошедшего никто не пострадал. На место происшествия незамедлительно направили спецтехнику и оперативные службы для устранения последствий лавины.

Глава региона обратился к жителям с призывом быть предельно внимательными во время снегопада, порекомендовав без острой необходимости не отправляться в поездки на личном транспорте и по возможности оставаться дома.

