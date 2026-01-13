Крупная лавина парализовала движение в Петропавловске-Камчатском

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов, к счастью, в результате произошедшего никто не пострадал. На место происшествия незамедлительно направили спецтехнику и оперативные службы для устранения последствий лавины.
Глава региона обратился к жителям с призывом быть предельно внимательными во время снегопада, порекомендовав без острой необходимости не отправляться в поездки на личном транспорте и по возможности оставаться дома.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Нижнекамске два человека погибли в ДТП из-за сильной метели.