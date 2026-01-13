875

Власти Камчатки готовятся эвакуировать машины для проезда спецтехники

Администрация принимает меры для подготовки к циклону

В Петропавловске-Камчатском введен усиленный режим работы дорожных служб из-за сложных погодных условий. Личный контроль за организацией работ взял на себя специальный представитель губернатора Андрей Воровский.

Как сообщает агентство «Камчатка», ключевой задачей для властей стала подготовка к беспрепятственному проезду спецтехники в условиях продолжающихся осадков. Основное внимание уделяют магистралям, по которым должны передвигаться машины экстренных и медицинских служб.

Особую проблему представляют личные автомобили, оставленные на узких межквартальных проездах и улицах. Для освобождения путей власти совместно с ГИБДД готовятся к принудительной эвакуации транспортных средств с улиц Звездной, Ломоносова и Горизонта.

Андрей Воровский обратился к жителям с просьбой отнестись с пониманием к работе коммунальщиков и не использовать личный транспорт без крайней необходимости. Все городские службы будут работать в усиленном режиме до полной нормализации обстановки в городе.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Нижнекамске два человека погибли в ДТП из-за сильной метели.

