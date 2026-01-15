Брошенные в сугробах машины парализовали дороги Владивостока

После сильных осадков, обрушившихся на Владивосток, город столкнулся с транспортным коллапсом. Из-за сотен машин, брошенных владельцами, движение на центральных магистралях сузили до одной полосы, что привело к крупным заторам.

Как сообщает издание VLADNEWS, коммунальные службы расчищают проезжую часть и сгребают снег к обочинам, из-за чего автомобили заваливает снегом. На некоторых улицах высота сугробов в три раза превышают высоту самих машин. При этом муниципальные службы эвакуировали уже более 40 мешающих уборке транспортных средств. Особенно активно эвакуацию проводят на Партизанском проспекте, где стоящие под дорожными знаками авто не позволяют расширить проезжую часть.

Отдельную проблему создают грузовики. На улице Калинина водители большегрузов оставили их вдоль дороги, так как специализированных стоянок для таких автомобилей в городе нет. Внутриквартальные проезды на улицах Ильичева и Карбышева из-за снежных валов и припаркованных авто сузились настолько, что свободного пространства не хватает для проезда общественного транспорта.

