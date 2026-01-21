Житель Кузбасса приехал в ГИБДД без «прав», и у него сразу же отобрали машину

Как сообщает агентство «Город Nовостей», процедура началась с проверки документов, во время которой сотрудники ГИБДД обнаружили несоответствие. Оказалось, что у заявителя никогда не было водительского удостоверения, при этом полицейские сами стали очевидцами того, как нарушитель управлял автомобилем.

Инспекторы сразу же составили в отношении мужчины административный протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством лицом, не имеющим водительских «прав». Теперь владельцу предстоит не только оплатить штраф, но и возместить расходы по эвакуации и хранению автомобиля.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что судебные приставы забрали у мужчины BMW X7, но он его угнал и вывез за границу.