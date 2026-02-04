Уникальный «бэтмобиль» заметили на парковке во Владивостоке

На обычной стоянке в спальном районе города местные жители обнаружили легендарный автомобиль в стилистике серии фильмов «Темный рыцарь». Стоимость этого транспортного средства оценивается в сотни миллионов рублей.

Как сообщает издание «Владивосток онлайн», всего в мире существует лишь четыре таких экземпляра: по одному в США, России и два в ОАЭ. Российский владелец приобрел его в Соединенных Штатах в 2018 году.

Автомобиль собрали в частной мастерской, поэтому у него отсутствует сертификат одобрения ТТС. Из-за этого на нем запрещено передвигаться по дорогам РФ. Однако это не помешало хозяину машины в 2020 прокатиться на ней по Москве, после чего авто сразу же задержали инспекторы ГИБДД и отправили на штрафстоянку.

Под капотом «бэтмобиля» стоит бензиновый двигатель V8 мощностью в 502 лошадиные силы, а салон оборудован системой ночного видения, тепловизором и цифровым контролем всей электроники. Стоимость реплики эксперты оценили примерно в 144 миллионов рублей, а ежегодный транспортный налог за нее превышает 75 000 рублей.

