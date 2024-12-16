Салон для каждого: современные тенденции в дизайне автомобилей

Многие автомобилисты привыкли к универсальным салонам своих машин с темным салоном и базовой технической комплектацией. Однако в современной реальности можно встретить авто, интерьеры которых адаптированы под гламурных автоледи и брутальных мачо, под любителей громкой музыки и приверженцев тихой роскоши. Этому способствуют тренды, оказывающие влияние на разные сферы деятельности человека. Одним из ярких таких проявлений в автодизайне, как выяснил портал «АвтоВзгляд», сегодня является индивидуализация.

Как тренд к индивидуализации и другие тенденции воплощаются в автодизайне

Если раньше автомобиль считался чисто мужским средством передвижения, в котором нет места дизайнерским экспериментам, то сейчас, при разработке машины, специалисты все чаще обращают внимание на психологические особенности конкретного водителя — будь это женщина или мужчина.

По данным ВЦИОМ за 2024 год, все большее значение при выборе ТС приобретают функциональные особенности, в том числе и в эргономика салона. Последнее же говорит о том, что тренд на индивидуализацию пришелся как нельзя кстати.

Дело в том, что рост популярность семейных автомобилей для автопутешествий вынуждают производителей уделять повышенное внимание антропометрической, сенсомоторной, энергетической и психофизиологической совместимостям машины водителю и пассажирам.

Семейные авто предусматривают достаточное количество места внутри салона для комфортного пребывания детей. Некоторые модели могут быть оснащены мультимедийной системой не только для передних, но и для задних пассажиров.

Фото freepik.com

Эргономичность сегодня является одним из ключевых элементов в разработке дизайна транспортного средства, потому что комфорт в некоторых случаев является определяющим моментом при принятии решения о покупке «железного коня». Особенно это касается потребителей в возрастной группе 35-44 лет. Но имеется и другая целевая аудитория со своими запросами.

— Это те, кто смотрит в первую очередь на люксовую составляющую: дизайн, внешние формы, инновации, новые функции. Экономичность и эргономичность для них менее важны, — комментирует ситуацию директор по развитию компании «ВЦИОМ-Консалтинг» Даниил Ермолаев в своей экспертной статье.

Для данного целевого сегмента главное — это получение нового опыта от взаимодействия с автомобилем. Здесь важно, чтобы между эстетикой и функциональностью соблюдался баланс. Такие автомобили пользуются популярностью среди потребителей с высоким уровнем дохода.

Они часто меняют машины, стараясь угнаться за трендами или приобретают несколько автомобилей под разные задачи. Чтобы угодить как можно большему количеству клиентов, дизайнеры разрабатывают несколько вариаций цветовой отделки салона, используют эксклюзивные искусственные материалы и интерьерную подсветку, которая имеет более 60 режимов.

Фото freepik.com

Что же касается инновационности и новых функций, то уже можно встретить автомобили с проекционным дисплеем, звуковой архитектурой в центре передней панели, панорамной крышей с регулируемым затемнением, встроенными в интерьер дизайнерскими отсеками для мелочей и другими передовыми технологиями.

Но несмотря на потребность в инновациях, в дизайне по-прежнему сохраняется тренд на ностальгию. В автодизайне это находит отражение в увеличении запросов на ретромобили. Хотя, например, та же интерьерная подсветка с набором разных режимов является прямой отсылкой к киберпанку, который был популярен в конце XX века.

Помимо тренда на индивидуализацию и ностальгию продолжает набирать обороты эко-тренд. При выборе авто потребители все чаще задумываются об экологии. В связи с чем предпочтение отдается машинам с небольшим расходом топлива или электромобилям.

Дизайнеры же вносят свой вклад в экологию, повышая уровень экологичности личного транспорта путем выбора переработанных материалов, износоустойчивого текстиля, экокожи и мягкого пластика для внутренней отделки салона.