Во Владивостоке торгуют незаконно ввезенными авто

Как сообщает издание Primorye 24, на объявление откликнулся покупатель и заплатил за автомобиль требуемую сумму, после чего отправился на нем в Симферополь, где и попытался зарегистрировать транспортное средство в ГИБДД. Но получил отказ.
В итоге неудачливый автовладелец обратился с иском в суд, требуя полной компенсации ущерба. Материалы по делу уже передали в Первомайский районный суд Владивостока для рассмотрения. Правоохранители подчеркивают, что покупателям следует быть внимательнее при проверке юридической чистоты транспортных средств.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что мужчина перевел мошеннику 10 000 долларов для покупки «летающего автомобиля».