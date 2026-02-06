Во Владивостоке торгуют незаконно ввезенными авто

Заманчивое объявление о продаже Toyota Vellfire появилось на популярной интернет-площадке. Свежеввезенную из Японии машину предлагали потенциальным клиентам за вменяемые по нынешним временам 2,3 млн рублей. Однако авто оказалось с подвохом. Продавец скрыл ключевую деталь: из-за таможенных нарушений транспортное средство нельзя было поставить на учет в ГАИ.

При покупке машины у частников надо тщательнее проверять ее юридическую чистоту

Как сообщает издание Primorye 24, на объявление откликнулся покупатель и заплатил за автомобиль требуемую сумму, после чего отправился на нем в Симферополь, где и попытался зарегистрировать транспортное средство в ГИБДД. Но получил отказ.

В итоге неудачливый автовладелец обратился с иском в суд, требуя полной компенсации ущерба. Материалы по делу уже передали в Первомайский районный суд Владивостока для рассмотрения. Правоохранители подчеркивают, что покупателям следует быть внимательнее при проверке юридической чистоты транспортных средств.

