Во Владивостоке проверят, помешала ли плотная парковка спасти детей при пожаре

Трагедия произошла в жилом доме на улице Толстого. По словам очевидцев, подъезд пожарных машин и скорой помощи к месту происшествия оказался затруднен из-за большого количества легковых автомобилей во дворе и установленных ограждений.

Как сообщает издание Prim. News, сотрудники прокуратуры совместно с коллегами из государственного пожарного надзора, ГИБДД и органов муниципального контроля уже начали масштабную инспекцию. Специалисты выяснят, законно ли размещены у дома бетонные блоки, шлагбаумы и цепи, а также проверят, как управляющая компания исполняла обязанности по содержанию внутридворовых проездов.

В ведомстве напомнили, что беспрепятственный доступ пожарных расчетов к очагу возгорания может спасти жизни.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Астрахани инспекторы ДПС не дали пожару перекинуться с авто на жилой дом.