Полицейские применили табельное оружие, чтобы остановить лихача в Ленобласти

Во время патруля в Ломоносовском районе внимание инспекторов ДПС привлек Kia Sportage, который на большой скорости двигался по селу Русско-Высоцкое. Стражи порядка попытались остановить машину для проверки документов, однако водитель проигнорировал требование и попытался скрыться. Началась погоня.

Нарушитель остановился только после выстрелов по колесам

Как сообщает телеграм-канал полиции Санкт-Петербурга, злоумышленник пытался уйти от преследования, и тогда инспекторы решили применить табельное оружие. Сначала они сделали предупредительный выстрел в воздух, но это не остановило беглеца. После этого сотрудники ДПС открыли огонь по колесам машины, которую удалось заблокировать в поселке Терволово Гатчинского района.

За рулем Kia оказался 35-летний местный житель. Полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения, факт которого подтвердило медосвидетельствование.

В отношении нарушителя составили сразу пять административных протоколов за управление машиной без необходимых документов и в состоянии опьянения, а также нарушении ПДД и оставления места ДТП. К счастью, инцидент обошелся без пострадавших.

В ведомстве также отметили, что с начала 2025 года этого водителя уже 17 раз привлекали к административной ответственности. Автомобиль нарушителя отправили на спецстоянку.

