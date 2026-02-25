Маршрутка врезалась в машину пожарных на востоке Москвы

Как сообщает телеканал «360», водитель маршрутки не успел вовремя среагировать на возникшую помеху, и машины столкнулись. В результате сильного удара травмы получили две девушки-пассажира общественного транспорта. Медики оперативно доставили пострадавших в ближайшие больницы.
Источник в оперативных службах добавил, что, по имеющейся информации, водитель маршрутки практически всю дорогу не следил за обстановкой, так как «сидел в телефоне».
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, расследование обстоятельств произошедшего продолжается.
