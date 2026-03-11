В Пензе виновник ДТП похитил видеорегистратор из автомобиля пострадавшего

Днем 10 марта в городе столкнулись «Газель» и легковушка Geely. Водители не сошлись во мнении, кто стал виновником аварии, а потому между ними разгорелся жаркий спор.

Как сообщает «Региональное информационное агентство Пензенской области», после короткой словесной перепалки водитель Geely подошел к кабине «Газели», сорвал с лобового стекла видеорегистратор и сразу же скрылся с места событий. Находившийся за рулем грузовика мужчина незамедлительно обратился за помощью в полицию. Сотрудники ДПС объявили план перехват и вскоре остановили машину нарушителя.

Подозреваемый не стал отрицать свою вину. По его словам, он возвращался от друзей в состоянии алкогольного опьянения и по дороге попал в ДТП. Осознав, что нарушил закон и испугавшись ответственности, решил таким необычным способом избавиться от свидетельств аварии. Однако план провалился: похищенное устройство полицейские изъяли и вскоре вернут законному владельцу.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Санкции по ней предусматривают лишение свободы на срок до четырех лет.

