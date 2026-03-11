269

В Екатеринбурге водитель бросил автомобиль каршеринга прямо на дороге

Машина простояла на том месте все утро

Утром 11 марта на перекрестке на улице Татищева водитель оставил арендованное авто прямо посреди проезжей части. Из-за этого на дороге образовалась серьезная пробка, затруднившая движение в сторону центра.

Как сообщает издание «Екатеринбург Онлайн», машина остановилась в левом ряду в непосредственной близости к светофору. Несмотря на наличие включенных сигналов об аварийной остановке, в салоне транспортного средства никого не оказалось. По словам очевидцев, другим водителям приходилось экстренно перестраиваться и объезжать препятствие справа, что создало большую пробку в утренний час пик.

На данный момент неизвестно, почему человек, арендовавший авто, решил оставить его посреди проезжей части и после не вернулся. В пресс-службе сервиса пока никак не комментировали данный инцидент.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Новосибирске фейковая «скорая» заблокировала тротуар.

