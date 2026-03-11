В Екатеринбурге водитель бросил автомобиль каршеринга прямо на дороге

Как сообщает издание «Екатеринбург Онлайн», машина остановилась в левом ряду в непосредственной близости к светофору. Несмотря на наличие включенных сигналов об аварийной остановке, в салоне транспортного средства никого не оказалось. По словам очевидцев, другим водителям приходилось экстренно перестраиваться и объезжать препятствие справа, что создало большую пробку в утренний час пик.
На данный момент неизвестно, почему человек, арендовавший авто, решил оставить его посреди проезжей части и после не вернулся. В пресс-службе сервиса пока никак не комментировали данный инцидент.
