На подъезде к Крымскому мосту скопилась очередь из нескольких сотен автомобилей

В пятницу, 3 апреля, на подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи образовалась внушительная очередь. По состоянию на 14:00 по Московскому времени ручной досмотр ожидали 315 транспортных средств.

Как сообщает РИА «Новости Крым», ссылаясь на канал оперативной информации о транспортном переходе, с девяти утра количество автомобилей в очереди на Крымском мосту со стороны Керчи выросло почти вчетверо. При этом «встречный» проезд — то есть из Тамани — полностью свободен.

Как отмечает сетевое издание «Форпост-Севастополь», в понедельник, 30 марта, движение автотранспорта по Крымскому мосту было полностью перекрыто примерно на час. Находящихся на переходе и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. После того как ограничения сняли, очередь на подходах выросла в восемь раз.

