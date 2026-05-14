Фуру порвало на куски в массовом ДТП на юге Волгограда

Майский вечер на трассе, и вдруг — металлический скрежет, взрыв покрышек и груда обломков. Очевидцы снимают на видео искалеченные фуры, перевернутую легковушку и вырванные с корнем колёса. Движение парализовано, образовалась пятикилометровая пробка.

Как сообщает сетевое издание «Блокнот Волгоград» со ссылкой на видео очевидцев, тройное ДТП случилось вечером 13 мая на пересечении улиц Лазоревой и Куйбышева. Опрокинувшаяся фура перекрыла проезд.

В аварию попал ещё один грузовик и легковой автомобиль, который перевернулся на крышу. На кадрах видны многочисленные обломки, вырванные оси колёс, обод без покрышки. «Очень жестко», — комментируют водители, проезжающие мимо. Помимо экипажей ГАИ, на место были стянуты пожарные. Пробка растянулась на пять километров в сторону Красноармейского района.

