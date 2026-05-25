Инспекторы ДПС остановили в поле легковушку с 7-летним мальчиком за рулем

Дорого по деньгам и нервам обошлась дедушке с бабушкой их доброта к любимому внуку. Родственники решили, что по полевой дороге мальчугану можно покататься без последствий. Но на пути попались инспекторы ДПС.

Как сообщает Госавтоинспекция Кузбасса, экипаж ДПС заметил автомобиль на полевой дороге. Водитель, увидев патрульную машину, резко остановился, и инспекторы заметили, как кто-то с водительского места перебрался назад. Когда подошли ближе, увидели: на переднем пассажирском сиденье сидел дедушка, на заднем — бабушка и семилетний мальчик. Именно внук управлял автомобилем до остановки.

Дедушка рассказал, что семья поехала через поле на источник —набрать воды, а мальчик попросил «просто прокатиться». Родственники решили, что поездка по полевой дороге будет безопасной — врезаться не во что, оврагов нет, катись на первой передаче без опаски.

Однако, инспекторов история не разжалобила. В отношении мужчины составили административный материал. Материалы переданы в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения и матери ребенка к ответственности за ненадлежащее воспитание.

Наткнуться на гаишников в поле — дело случая. Но сколько дедушек по всей стране учит внуков основам езды на своих «драндулетах» по проселочным дорогам, одному богу известно. Ну и, конечно, некоторым сотрудникам Госавтоинспекции, которые такие случаи регулярно выявляют. Доброта — это хорошо, но когда она идет вразрез с законом и безопасностью, платить приходится рублем и семейным спокойствием.