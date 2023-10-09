Военная тайна: израильские танки Merkava 4 горят, словно Challanger 2 на Украине

Несколько месяцев назад в СМИ активно обсуждались всевозможные схемы поставок израильских танков Merkava различных поколений для нужд украинской армии. Тема побурлила в инфополе и потихоньку заглохла. Судя по всему — по причине нежелания военно-политического руководства Израиля подставлять их под удар российского оружия. Ведь к тому времени весь мир уже успел насладиться видео горящих немецких Leopard 2 и британских Challenger 2. ЦАХАЛ явно не желал поставить свой самый-самый танк Merkava в один полыхающий видеоряд с «немцем» и «британцем».
Но этот маленький военно-публицистический секретик нежданно вскрыли палестинцы, проведя на днях масштабное нападение на израильскую территорию. Минувшая суббота продемонстрировала, в частности, что суперкрутой Merkava 4 можно поджечь даже из старого советского ручного гранатомета РПГ−7.
Судя по видео, разлетевшемуся в интернете, танк поразили с помощью тандемного выстрела — типа ПГ−7ВР. Он предназначен для уничтожения боевых машин, оснащенных динамической броней — специальным образом размещенных на стальном корпусе блоков со взрывчаткой, которая делает малоэффективными кумулятивные боеприпасы. Иными словами, палестинцы вполне могли бы обойтись и без применения тандемного выстрела. Поскольку у танка Merkava 4 динамическая защита отсутствует по определению!
Конструкторы от нее отказались — в пользу установки комплекса активной защиты (КАЗ). Это система, которая должна обнаруживать и сбивать подлетающие к танку боеприпасы — из специальных мортирок, установленных на башне. То ли КАЗ не справился с выстрелом с близкого расстояния, то ли танкисты просто не включили его — не вполне понятно. На появившихся позднее видео — где демонстрировались действия танков в процессе «зачистки» населенного пункта от вооруженных палестинцев — видно, что стволы мортир КАЗ Merkava 4 вообще закрыты заглушками! Возможно, систему просто отключают, чтобы она не перестреляла своих, например…
Особый интерес также представляет ставший популярным ролик, снятый арабами с дрона, сбрасывающего бомбу на другой Merkava 4. В результате этой атаки танк загорелся! Размер боеприпаса явно меньше чем у гранатомета, но эффективность он продемонстрировал сопоставимую. Тому есть простое объяснение.
У Merkava 4 очень мощная защита лобовой части — хитрая и толстая броня из слоев стали и керамики. Во многом из-за нее вес израильской боевой машины превышает 65 тонн. Для сравнения: масса российского Т−90 — менее 50 тонн. Если как следует бронировать еще и крышу с бортами Merkava 4, вес танка вполне может зашкалить за сотню тонн, что неприемлемо.
В итоге получается, что современный танк, с чуть ли не самыми совершенными в мире системами наблюдения и управления огнем, с мощным и дальнобойным оружием, стоимостью в кучу миллионов долларов, оказывается совершенно беззащитен перед электрическим квадрокоптером ценой в несколько тысяч «зеленых». Откровенно говоря, вызывает удивление единичное применение арабами дронов по израильской технике.
Практически уверен, что все военнослужащие, участвующие в боевых действиях на Украине — от рядовых до старших офицеров — с изумлением смотрят сейчас «видосики» с действиями ЦАХАЛ. Как на непуганых идиотов. Окажись на месте палестинцев, напавших на израильтян, граждане, воюющие сейчас где-нибудь в Запорожъе, да с сотней-другой китайских квадрокоптеров в руках, от израильской армии за пару дней остались бы одни воспоминания. Merkava 4 горели бы пачками.
Как и бронетранспортеры, самоходные гаубицы и прочая техника, стоящая на вооружении ЦАХАЛ. А израильские пехотинцы очень быстро поняли бы, насколько вредна привычка бродить по открытой местности толпами. Даже когда до противника — несколько километров.
Если арабы не будут дураками, то в ближайшее время они обучат сотни операторов дронов, накупят китайских квадрокоптеров и начнут по-настоящему кошмарить израильтян. А последним ценой большой крови придется учиться организовывать радиоэлектронную борьбу, оснащать бронетехнику противодроновыми навесами и осваивать прочие премудрости, «как дважды два» известные участникам боев на Украине.