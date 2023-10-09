Военная тайна: израильские танки Merkava 4 горят, словно Challanger 2 на Украине

Несколько месяцев назад в СМИ активно обсуждались всевозможные схемы поставок израильских танков Merkava различных поколений для нужд украинской армии. Тема побурлила в инфополе и потихоньку заглохла. Судя по всему — по причине нежелания военно-политического руководства Израиля подставлять их под удар российского оружия. Ведь к тому времени весь мир уже успел насладиться видео горящих немецких Leopard 2 и британских Challenger 2. ЦАХАЛ явно не желал поставить свой самый-самый танк Merkava в один полыхающий видеоряд с «немцем» и «британцем».

Но этот маленький военно-публицистический секретик нежданно вскрыли палестинцы, проведя на днях масштабное нападение на израильскую территорию. Минувшая суббота продемонстрировала, в частности, что суперкрутой Merkava 4 можно поджечь даже из старого советского ручного гранатомета РПГ−7.

Судя по видео, разлетевшемуся в интернете, танк поразили с помощью тандемного выстрела — типа ПГ−7ВР. Он предназначен для уничтожения боевых машин, оснащенных динамической броней — специальным образом размещенных на стальном корпусе блоков со взрывчаткой, которая делает малоэффективными кумулятивные боеприпасы. Иными словами, палестинцы вполне могли бы обойтись и без применения тандемного выстрела. Поскольку у танка Merkava 4 динамическая защита отсутствует по определению!