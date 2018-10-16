Почему все дороги страны скоро станут платными

При этом было особо подчеркнуто, что в бюджете страны не густо, а потому привлекать к реализации важных проектов надо частных инвесторов. Само собой разумеется, что возведенные за их счет трассы станут исключительно платными.

Но и тут закавыка: очередь из желающих вступить в договор концессии не столь велика, как того хотелось бы властям. А потому для ввода в эксплуатацию новых платников будут привлекаться деньги из пенсионных фондов, находящиеся под управлением частных компаний.

По заверению авторов инициативы, с точки зрения вложений это абсолютно надежный проект с нулевыми рисками потери инвестиций, ведь гарантом выступает государство. В чем интерес пенсионного фонда? Защита пенсионных накоплений от инфляции, ведь доходность от вложения в дороги на порядок выше любых банковских процентов.

Задумка сама по себе не лишена смысла, но тогда почему к ее реализации не привлекают деньги «Пенсионного фонда России», имеющего дыру в два триллиона рублей? Глядишь, так бы и он выкарабкался из финансовой пропасти. Или все-таки подобные вложения достаточно непредсказуемы и рисковать деньгами подавляющего числа отечественных пенсионеров слишком опасно?