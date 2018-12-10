Актер Алексей Панин разбился в ДТП

Фото: Владимир Чистяков
Скандальный актер Алексей Панин угодил в аварию — дорогостоящий Mercedes-Benz в Пресненском районе Москвы не смог поделить проезжую часть с таксистами. Иномарка разбила сразу два автомобиля такси, а артист — голову.
Лика Затворная

Причины ДТП на ул. Подвойского выясняются. На место инцидента была вызвана бригада Скорой помощи. Как выяснилось, водитель «Мерседеса» попросту не успел затормозить перед двумя машинами такси, столкнувшимися друг с другом буквально несколько минут назад.

Сам Алексей Панин за рулем не был. Но, вероятно, не был и пристегнут ремнями безопасности. Впрочем, скоро полицейские прольют свет на обстоятельства случившейся аварии.

Между тем, на днях в столице за рулем такси были замечены популярные певцы Дима Билайн и Дмитрий Маликов. О том, что заставило артистов устроиться водителями, можно узнать здесь.

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10 декабря 2018
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