Актер Алексей Панин разбился в ДТП

Причины ДТП на ул. Подвойского выясняются. На место инцидента была вызвана бригада Скорой помощи. Как выяснилось, водитель «Мерседеса» попросту не успел затормозить перед двумя машинами такси, столкнувшимися друг с другом буквально несколько минут назад.

Сам Алексей Панин за рулем не был. Но, вероятно, не был и пристегнут ремнями безопасности. Впрочем, скоро полицейские прольют свет на обстоятельства случившейся аварии.

Между тем, на днях в столице за рулем такси были замечены популярные певцы Дима Билайн и Дмитрий Маликов. О том, что заставило артистов устроиться водителями, можно узнать здесь.